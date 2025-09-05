Trump amenaza a la UE con sanciones por la multa “injusta” contra Google

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este viernes la multa impuesta por la Comisión Europea a Google y amenazó con responder con sanciones comerciales.

La Comisión Europea impuso una multa de 2950 millones de euros a Google, tras determinar que el gigante estadounidense había abusado de su posición dominante en el sector de la publicidad online.

"Europa 'atacó' hoy a otra gran empresa estadounidense, Google", protestó Trump en su red social Truth Social, donde afirmó que si la Unión Europea no revierte las multas "injustas" impuestas a Google y también a Apple, se verá "obligado" a activar un mecanismo punitivo de aranceles aduaneros, la "Sección 301".

