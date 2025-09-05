Trump amenaza a la UE con sanciones por la multa “injusta” contra Google
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este viernes la multa impuesta por la Comisió
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este viernes la multa impuesta por la Comisión Europea a Google y amenazó con responder con sanciones comerciales.
La Comisión Europea impuso una multa de 2950 millones de euros a Google, tras determinar que el gigante estadounidense había abusado de su posición dominante en el sector de la publicidad online.
"Europa 'atacó' hoy a otra gran empresa estadounidense, Google", protestó Trump en su red social Truth Social, donde afirmó que si la Unión Europea no revierte las multas "injustas" impuestas a Google y también a Apple, se verá "obligado" a activar un mecanismo punitivo de aranceles aduaneros, la "Sección 301".
LA NACION
