Trump amenaza con aranceles a naciones que no respalden sus planes para Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que podría imponer aranceles a los países que no apoyen sus planes de hacerse con Groenlandia, parte del territorio de Dinamarca, aliado de la OTAN.

"Podría imponer un arancel a los países si no aceptan lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional", dijo Trump en una mesa redonda sobre salud en la Casa Blanca.

"Podría hacerlo", recalcó.

El mandatario comparó los aranceles por Groenlandia con los que amenazó imponer a Francia y Alemania el año pasado por los productos farmacéuticos.

Esta amenaza es la última táctica de presión del republicano para adquirir la isla ártica autónoma, un objetivo que ha amenazado con lograr por medios militares si fuera necesario.

Trump afirma que Estados Unidos necesita Groenlandia, rica en minerales, y ha acusado a las autoridades de la isla de no hacer lo suficiente para garantizar su seguridad frente a sus rivales, Rusia y China.

En los últimos días, varias naciones europeas mostraron su apoyo a Dinamarca y Groenlandia ante las crecientes amenazas de Trump, incluso enviando tropas al estratégico territorio.

Una delegación bipartidista del Congreso estadounidense también inició una visita a Copenhague el viernes para expresarle su respaldo.

Los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y Groenlandia visitaron la Casa Blanca el miércoles para mantener conversaciones con el fin de distender la situación, pero posteriormente declararon que mantenían un "desacuerdo fundamental" con Trump.

Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia acordaron sin embargo crear un grupo de trabajo para continuar las conversaciones sobre el tema cada dos o tres semanas, según informó la Casa Blanca el jueves.