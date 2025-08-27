Trump amenaza con demandar al multimillonario Soros y a su hijo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que el multimillonario liberal...
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que el multimillonario liberal George Soros y su hijo deberían enfrentar cargos criminales por, según él, financiar protestas violentas en todo el país.
"George Soros y su maravilloso hijo de izquierda radical deberían ser acusados bajo la ley RICO debido a su apoyo a las protestas violentas, y mucho más", escribió Trump en su plataforma Truth Social.
El filántropo Soros, de 95 años, es blanco frecuente de la extrema derecha y de conspiradores.
La ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) fue creada en los años 1970 para combatir a la mafia.
