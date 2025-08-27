LA NACION

Trump amenaza con demandar al multimillonario Soros y a su hijo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que el multimillonario liberal...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El presidente de Estados Unidos Donald Trump
Trump amenaza con demandar al multimillonario Soros y a su hijoManuel Balce Ceneta - AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que el multimillonario liberal George Soros y su hijo deberían enfrentar cargos criminales por, según él, financiar protestas violentas en todo el país.

"George Soros y su maravilloso hijo de izquierda radical deberían ser acusados bajo la ley RICO debido a su apoyo a las protestas violentas, y mucho más", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El filántropo Soros, de 95 años, es blanco frecuente de la extrema derecha y de conspiradores.

La ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) fue creada en los años 1970 para combatir a la mafia.

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. ¿Puede un migrante indocumentado cobrar el premio mayor del Powerball o Mega Millions este 2025?
    1

    En Estados Unidos: ¿puede un migrante indocumentado cobrar el premio mayor del Powerball o Mega Millions este 2025?

  2. Estas son las zonas del jardín donde se esconden las ratas
    2

    Cuáles son las zonas del jardín donde se esconden las ratas: “¡Cuidado con el compost!”

  3. EE.UU. elogió la decisión de la Argentina de declarar terrorista el Cartel de los Soles
    3

    EE.UU. destacó la decisión de la Argentina sobre el Cartel de los Soles y se refirió a “construir una coalición internacional”

  4. Quién tiene más dinero y a cuánto asciende la fortuna combinada de ambos
    4

    Taylor Swift o Travis Kelce: quién tiene más dinero y a cuánto asciende la fortuna combinada de ambos

Cargando banners ...