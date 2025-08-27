Trump amenaza con demandar al multimillonario Soros y a su hijo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que el multimillonario liberal George Soros y su hijo deberían enfrentar cargos criminales por, según él, financiar protestas violentas en todo el país.

"George Soros y su maravilloso hijo de izquierda radical deberían ser acusados bajo la ley RICO debido a su apoyo a las protestas violentas, y mucho más", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El filántropo Soros, de 95 años, es blanco frecuente de la extrema derecha y de conspiradores.

La ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) fue creada en los años 1970 para combatir a la mafia.