Trump amenaza con invocar la ley para despliegue de militares ante protestas en Minnesota

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este jueves con invocar la legislación conocida como Acta Insurreccional, que permite el despliegue de militares dentro del país, si las autoridades del estado de Minnesota no detienen "los ataques" contra los agentes de migraciones.

"Si los políticos corruptos de Minnesota no acatan la ley y detienen los ataques de los agitadores profesionales y los insurrectos contra los patriotas del ICE, que solo tratan de cumplir con su trabajo, invocaré el Acta Insurreccional", declaró el mandatario en la red Truth Social.

Hace una semana, una mujer de 37 años murió a manos de agentes del servicio de migraciones y aduanas (ICE) en Mineápolis, lo que detonó manifestaciones de protesta.

El miércoles por la noche, otro funcionario de migraciones disparó e hirió a un hombre en la misma ciudad.