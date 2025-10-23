Trump amnistía a cofundador de plataforma de criptos Binance, Chanpeng Zhao (Casa Blanca)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó al condenado cofundador de Binance, Changpeng
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó al condenado cofundador de Binance, Changpeng Zhao, informó la Casa Blanca el jueves, al tiempo que acusó al predecesor de Trump, Joe Biden, de lanzar una "guerra" contra el sector.
“En su afán por castigar a la industria de las criptomonedas, la administración Biden persiguió al señor Zhao a pesar de no haber acusaciones de fraude ni víctimas identificables”, dijo la Casa Blanca en un comunicado enviado a la AFP.
Zhao se declaró culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero de Estados Unidos a finales de 2023 y cumplió una sentencia de prisión de cuatro meses por ello en 2024.
