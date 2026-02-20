Trump anticipa una caída de 2 puntos en el PIB de 2025 de EE. UU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se adelantó el viernes a la publicación oficial de las cifras del Producto Interno Bruto y afirmó que el cierre gubernamental del año pasado había frenado el crecimiento en al menos dos puntos.

"El cierre demócrata le costó a Estados Unidos al menos dos puntos del PIB. Por eso lo están haciendo, en versión mini, otra vez", escribió el mandatario republicano en Truth Social, media hora antes de que el Departamento de Comercio publique su estimado de crecimiento económico del cuatro trimestre y del año 2025.

El gobierno de Estados Unidos está en estos momentos en un cierre presupuestario parcial que solo afecta al Departamento de Seguridad Nacional.