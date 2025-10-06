Trump anuncia arancel de 25% a camiones importados por EEUU a partir de noviembre
Donald Trump anunció el lunes en su plataforma Truth Social que los camiones importados por Estados
- 1 minuto de lectura'
Donald Trump anunció el lunes en su plataforma Truth Social que los camiones importados por Estados Unidos estarán sujetos a un arancel del 25% a partir del 1 de noviembre.
La medida, tomada según la Casa Blanca por cuestiones de "seguridad nacional", tiene como objetivo apoyar a los fabricantes estadounidenses de camiones como Peterbilt, Kenworth, Freightliner o Mack Trucks.
El presidente estadounidense anunció el 26 de septiembre su intención de imponer aranceles aduaneros a varios productos, entre ellos medicamentos y muebles, además de camiones, cuyo proveedor principal es México.
El republicano ha lanzado una ofensiva proteccionista desde su vuelta a la Casa Blanca a finales de enero, con aranceles masivos por origen de la importación y por productos, como los automóviles, el acero, el aluminio y el cobre.
A diferencia de los aranceles por sectores, la legalidad de las tasas aduaneras por países no está clara, y la Corte Suprema estadounidense debe pronunciarse al respecto a principios de noviembre, después de que un tribunal federal dictaminara su inconstitucionalidad.
No está claro cómo se aplicará este nuevo arancel a los camiones provenientes de países con los que Estados Unidos tiene acuerdos comerciales, como Canadá y México (T-MEC), y la Unión Europea.
aue/vla/dga/mar
Otras noticias de Donald Trump
- 1
El Salvador vs. Panamá: hora de EE.UU. y cuándo es el partido de eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026
- 2
En Texas: pagarán casi un millón de dólares para mover un roble de 400 años y salvarlo de ser talado
- 3
Trabaja en una hamburguesería de California y encontró una serpiente en el estacionamiento: “¡Por favor, ayuden!”
- 4
Resultados de la lotería Powerball y a cuánto asciende el pozo de este sábado 4 de octubre