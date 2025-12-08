Trump anuncia ayuda de US$12.000 millones para agricultores afectados por aranceles

El presidente Donald Trump anunció el lunes un paquete de ayuda de US$12.000 millones para los agricultores estadounidenses, dirigido a una base de apoyo político clave que se ha visto afectada por las consecuencias de sus políticas comerciales y arancelarias.

Durante una mesa redonda con productores agrícolas en la Casa Blanca, el republicano afirmó que estaba tomando "medidas vitales para proteger y defender a los agricultores estadounidenses".

Trump ha enfrentado una creciente presión para ayudar a los agricultores, cuyo respaldo le permitió obtener un segundo período en la Casa Blanca, pero que han sentido el impacto de las tarifas aduaneras del mandatario desde que volvió al poder en enero.

Muchos agricultores estadounidenses se han visto afectados por las medidas de represalia tomadas por los socios comerciales de Estados Unidos y los gravámenes a los productos importados utilizados en la agricultura.

"Amamos a nuestros agricultores, y como saben, los agricultores me aprecian", declaró Trump durante la mesa redonda.

El mandatario republicano afirmó que los US$12.000 millones en apoyo al agro se financiarían con una "porción relativamente pequeña" de los ingresos procedentes de los aranceles.

La mayor parte de la ayuda consistirá en un pago extraordinario a los agricultores.

La disputa comercial de Washington con Pekín hizo que las exportaciones de soja se desplomaran y que los compradores chinos pospusieran nuevos pedidos o compraran a otros países.

La menor demanda provocó la caída de los precios, aunque una reciente tregua comercial entre ambos países facilitó la reanudación de las compras del grano por parte de Pekín.

Trump afirmó que creía que el presidente chino, Xi Jinping, haría "incluso más de lo prometido" en relación con la soja, tras su reciente reunión en una cumbre en Corea del Sur.

El presidente estadounidense culpó repetidamente a su antecesor demócrata Joe Biden por los problemas que enfrentaban los agricultores estadounidenses.

Pero la situación recuerda la primera presidencia de Trump, cuando sus aranceles causaron más de US$27.000 millones en pérdidas de exportaciones agrícolas estadounidenses entre 2018 y 2019.

En esos años, el gobierno proporcionó US$23.000 millones a los agricultores afectados por las disputas comerciales.

La secretaria de Agricultura de Trump, Brooke Rollins, anunció que el gobierno destinaría inicialmente US$11.000 millones para cultivos y que reservaría otros US$1.000 millones para las áreas más necesitadas.

Trump también prometió recientemente apoyar a los ganaderos estadounidenses, en medio de una subida de los precios de la carne de res para los consumidores.

Los costos habían aumentado por diversas razones, incluida una sequía y menores importaciones desde México debido a problemas sanitarios. Esto se sumó al aumento del costo de vida que han tenido los hogares estadounidenses.

El anuncio de Trump sobre la ayuda al sector agrícola se produjo en medio de un creciente descontento de la población con las políticas económicas del mandatario republicano, en particular por los aranceles y el costo de vida.

El presidente de 79 años viajará por el país en los próximos meses para impulsar su agenda económica. Comenzará con un discurso en Pensilvania el martes.

Trump pareció suavizar un poco su mensaje el lunes, al reconocer un "problema" de asequibilidad, después de haberlo desestimado una y otra vez en las últimas semanas como un "bulo" y una "estafa" de sus rivales demócratas.

"Los demócratas causaron el problema de asequibilidad y lo estamos solucionando", aseguró.

bys-dk/jz/ad/val