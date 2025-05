Trump anuncia la construcción del escudo antimisiles "Cúpula Dorada" para EE.UU.

El presidente Donald Trump anunció este martes que Estados Unidos construirá un sistema de defensa antimisiles siguiendo el modelo de la "Cúpula de Hierro" israelí, al que ha bautizado como "Cúpula Dorada". A finales de enero Trump firmó un decreto para desarrollar una "Cúpula de Hierro estadounidense" o, según la Casa Blanca, un escudo antimisiles total para proteger el territorio. Rusia y China criticaron entonces el anuncio. Moscú lo consideró un plan "comparable a la 'Guerra de las Galaxias'" apoyada por Ronald Reagan durante la Guerra Fría. "Durante la campaña prometí a los estadounidenses que construiría un escudo antimisiles de vanguardia", dijo Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca. "Hoy me complace anunciar que hemos seleccionado oficialmente una arquitectura para este sistema de última generación", añadió. Precisó que Canadá se sumará a la iniciativa. El sistema estará operativo al final de su mandato, aseguró, y costará en total "unos US$175.000 millones cuando esté terminado". Según una agencia no partidista del Congreso estadounidense, el valor estimado de un sistema interceptor basado en el espacio para contrarrestar un número limitado de misiles balísticos intercontinentales oscila entre US$161.000 millones y US$542.000 millones a lo largo de 20 años. - "Interceptores espaciales" - La Cúpula Dorada tiene objetivos adicionales. Trump afirmó que "desplegará tecnologías de nueva generación en tierra, mar y espacio, incluidos sensores e interceptores espaciales". El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, añadió que el sistema está destinado a proteger el territorio "de misiles de crucero, misiles balísticos, misiles hipersónicos, drones, ya sean convencionales o nucleares". La expresión "Cúpula de Hierro" hace referencia a uno de los sistemas de defensa de Israel que protege al país de ataques con misiles y cohetes, pero también con drones. Este sistema ha interceptado miles de cohetes desde que entró en servicio en 2011. Tiene una tasa de interceptación de alrededor el 90%, según la empresa militar israelí Rafael, que ayudó a diseñarlo. Israel desarrolló inicialmente la "Cúpula de Hierro" por su cuenta tras la guerra del Líbano de 2006, antes de que se le uniera Estados Unidos, que aportó sus conocimientos técnicos y miles de millones en apoyo financiero. Trump ya mencionó este proyecto de escudo antimisiles durante su campaña, pero los expertos señalan que estos sistemas se diseñaron originalmente para responder a ataques de corto y medio alcance, y no para interceptar misiles de alcance intercontinental que pudieran golpear Estados Unidos. - Drones - En 2022, la última evaluación del ejército estadounidense sobre misiles alertaba de crecientes amenazas de Rusia y China. Pekín se aproxima a Washington en materia de misiles balísticos e hipersónicos y Moscú moderniza sus sistemas de alcance intercontinental, además de mejorar sus misiles de precisión, según el documento. También considera probable que aumente la amenaza de drones, que desempeñan un papel clave en la guerra de Ucrania, y advierte del peligro de los misiles balísticos de Corea del Norte e Irán. En los últimos años, Estados Unidos ha adquirido mucha experiencia en la defensa contra misiles y drones. En Ucrania se han utilizado sistemas estadounidenses para contrarrestar misiles rusos. Además aviones y buques de guerra estadounidenses ayudaron a defender a Israel de ataques iraníes el año pasado y han derribado en repetidas ocasiones misiles y drones lanzados contra buques por los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Teherán. dk-rle/md/erl/mr/arm