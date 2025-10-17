Trump anuncia plan para mejorar acceso a fecundación in vitro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves un plan destinado a hacer más accesible la fecundación in vitro (FIV), el primer paso de una promesa de campaña largamente anunciada.

A principios de este año, Trump se autodenominó el "presidente de la fertilidad" y prometió abordar la accesibilidad a tratamientos de FIV, una posición que ha generado divisiones entre su base pronatalista y los cristianos conservadores.

La cobertura sustantiva de los procedimientos y medicamentos relacionados con la fertilidad en Estados Unidos sigue siendo escasa y muy variable dependiendo de pacientes específicos, proveedores, empleadores y normas estatales.

No está claro a qué cambios concretos llevará la iniciativa, pero dijo en la Oficina Oval que "los precios iban a bajar. Bajar mucho".

Trump agregó que la Casa Blanca está proponiendo una opción de beneficios para empleadores que, según él, los alentaría a ofrecer a los trabajadores cobertura para la FIV a través de un plan suplementario.

Funcionaría de manera similar a los servicios de planes dentales y salud visual en Estados Unidos, que son separados del seguro médico principal y facturado como un tipo de atención independiente.

Los pacientes deben pasar usualmente por varias rondas de tratamientos de FIV para llegar a un embarazo viable y cada tratamiento puede costar decenas de miles de dólares.

El anuncio de la administración de Trump incluyó una propuesta para que algunos de esos medicamentos estén disponibles para que los pacientes los compren directamente de los fabricantes a precios reducidos, a través del nuevo sitio web del presidente TrumpRx, desde principios de 2026.

mdo-cha/mlm/mvl/cjc