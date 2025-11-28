Trump anuncia que anula los decretos firmados a máquina por Biden

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el viernes que anula todos los decretos que su antecesor Joe Biden rubricó con una máquina de firmar.

"Cualquier documento firmado por el dormilón Joe Biden con la máquina de firmar, que fue un 92% de ellos aproximadamente, queda por la presente anulado y sin fuerza o efecto", escribió Trump en su red Truth Social.

No están claras las consecuencias jurídicas del anuncio ni si Trump tiene el poder para anular decretos u órdenes de su predecesor. Tampoco si el uso de una máquina de firmar, llamada "autopen" en inglés, son causales para invalidar las órdenes de Biden.

bgs/dw/val/mr