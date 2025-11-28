Trump anuncia que anula los decretos firmados a máquina por Biden
El presidente estadounidense Donald Trump anunció el viernes que anula todos los decretos que su antecesor Joe Biden rubricó con...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el viernes que anula todos los decretos que su antecesor Joe Biden rubricó con una máquina de firmar.
"Cualquier documento firmado por el dormilón Joe Biden con la máquina de firmar, que fue un 92% de ellos aproximadamente, queda por la presente anulado y sin fuerza o efecto", escribió Trump en su red Truth Social.
No están claras las consecuencias jurídicas del anuncio ni si Trump tiene el poder para anular decretos u órdenes de su predecesor. Tampoco si el uso de una máquina de firmar, llamada "autopen" en inglés, son causales para invalidar las órdenes de Biden.
bgs/dw/val/mr
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Advertencia de DeSantis a conductores: la ley de Florida que no reconoce las licencias para migrantes indocumentados
- 2
¿Sigue la ola de frío en Illinois?: cuánta nieve se espera después de Thanksgiving en Chicago
- 3
Calendario 2026 en Florida: todas las leyes firmadas por Ron DeSantis que entran en vigor el 1° de enero
- 4
Trump anunció que suspenderá permanentemente la migración a Estados Unidos de todos los países del “tercer mundo”