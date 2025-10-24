Trump anuncia que pondrá fin a las negociaciones comerciales con Canadá debido a anuncios de TV

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump anunció el jueves que pondrá fin a "todas las negociaciones comerciales" con Canadá debido a un anuncio televisivo que expresa su rechazo a los aranceles de Estados Unidos, el cual, según él, tergiversa los hechos y calificó como un "comportamiento atroz" con el objetivo de influir en las decisiones de los tribunales estadounidenses.

La publicación de Trump en sus redes sociales se produjo después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró que tiene como objetivo duplicar las exportaciones de Canadá a otros países fuera de Estados Unidos debido a la amenaza que representan los aranceles que ordenó Trump. El llamado del mandatario estadounidense a cancelar abruptamente todas las negociaciones podría recrudecer las tensiones comerciales con Canadá, las cuales se han estado acumulando durante meses.

Trump publicó: "La Fundación Ronald Reagan acaba de anunciar que Canadá ha utilizado fraudulentamente un anuncio, que es falso, en el que aparece Ronald Reagan hablando negativamente de los aranceles".

"El anuncio costó US$75.000. Sólo hicieron esto para interferir con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos y otros tribunales", escribió Trump en su plataforma de redes sociales. "Los aranceles son muy importantes para la seguridad nacional y la economía de Estados Unidos. Con base en su comportamiento atroz, todas las negociaciones comerciales con Canadá se dan por terminadas".

La oficina de Carney no respondió de momento a una solicitud de comentarios. El primer ministro tenía previsto partir la mañana del viernes rumbo a una cumbre en Asia, mientras que Trump tiene programado volar el viernes por la noche.

Horas antes, la Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan publicó en la red social X que un anuncio creado por el gobierno de Ontario "tergiversa el 'Discurso Radiofónico Presidencial a la Nación sobre Comercio Libre y Justo' con fecha del 25 de abril de 1987".

Añadió que Canadá no recibió permiso de la fundación "para usar y editar los comentarios".

La fundación dijo que está "sopesando sus opciones legales en este asunto" e hizo un llamado a la población a ver un video sin editar del discurso de Reagan.

Carney se reunió con Trump hace unas semanas para tratar de aliviar las tensiones comerciales, mientras los dos países y México se preparan para revisar el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC), que negoció Trump en su primer mandato, pero del cual se ha distanciado desde entonces.

Más de tres cuartas partes de las exportaciones canadienses van a Estados Unidos y casi US$3600 millones canadienses (US$2700 millones estadounidenses) en bienes y servicios cruzan la frontera todos los días.

Doug Ford, primer ministro de Ontario, publicó la semana pasada en X un enlace al anuncio y el mensaje: "Es oficial: Ha comenzado la nueva campaña publicitaria de Ontario en Estados Unidos".

Continuó, "Usando todas las herramientas con las que contamos, nunca dejaremos de defender el argumento en contra de los aranceles estadounidenses sobre Canadá. El camino hacia la prosperidad es trabajando juntos".

Trump dijo esta semana que había visto el anuncio en televisión y aseguró que mostraba que sus aranceles estaban teniendo un impacto.

"Vi un anuncio anoche de Canadá. Si yo fuera Canadá, también tomaría ese mismo anuncio", dijo entonces.

El presidente ha tomado medidas para imponer elevados aranceles sobre muchos bienes de Canadá. El gobierno de Canadá impuso gravámenes de represalia sobre ciertos bienes estadounidenses en abril pasado, pero hizo excepciones para que algunas compañías automotrices trajeran cierto número de vehículos al país, conocidos como cuotas de remisión.

Los aranceles de Trump han afectado en particular al sector automotriz de Canadá, gran parte del cual se encuentra en Ontario. Stellantis anunció este mes que trasladaría una línea de producción de Ontario a Illinois.

El periodista de Associated Press Rob Gillies en Toronto, Ontario, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.