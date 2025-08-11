Trump anuncia que pondrá la seguridad de Washington bajo control federal
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que pondrá a las fuerzas de...
LA NACION
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que pondrá a las fuerzas de seguridad de la capital, Washington, bajo control federal y desplegará efectivos de la guardia nacional en esta ciudad, según él "invadida por pandillas violentas".
Pese a que las estadísticas oficiales muestran una disminución de los delitos violentos en Washington, el presidente anunció que invocará una medida que le permite tomar el control de la policía en la capital, que goza de un estatus especial en Estados Unidos.
Trump afirmó que la capital es un lugar más peligroso para vivir que Bagdad, Ciudad de Panamá, Brasilia, San José, Bogotá, Ciudad de México o Lima. "¿Quieres vivir en lugares así? No lo creo. No lo creo", dijo.
