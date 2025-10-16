Trump anuncia reunión con Putin en Budapest tras llamada telefónica con "grandes progresos"
El presidente estadounidense Donald Trump anunció el jueves que se reuniría con su homólogo ruso Vla
- 1 minuto de lectura'
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves que se reuniría con su homólogo ruso Vladimir Putin en Budapest sin dar una fecha precisa, tras una conversación telefónica de la que aseguró "se han logrado grandes progresos".
"Hemos decidido que una reunión de nuestros asesores de alto nivel tendrá lugar la próxima semana. Las primeras reuniones estarán dirigidas por el secretario de Estado Marco Rubio por parte de Estados Unidos, junto con otras personas aún por designar. Se elegirá un lugar", anunció en su red Truth Social.
"Luego, el presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar ya acordado, Budapest, en Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra 'sin gloria' entre Rusia y Ucrania", escribió el presidente estadounidense.
aue/jz/mr
Otras noticias de Donald Trump
- 1
Un vuelo con deportados venezolanos salió de Texas y se desvió a Puerto Rico a último momento
- 2
¿Quién gana las elecciones en Nueva York, Mamdani o Cuomo? Lo que dicen las encuestas este miércoles 15 de octubre
- 3
Buenas noticias en Illinois: el anuncio de J.B. Pritzker sobre una reapertura que generará más de 3000 empleos
- 4
Nuevo frente frío en Florida: ¿a cuánto bajarán las temperaturas esta semana?