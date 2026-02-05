Trump anuncia un acuerdo con Londres sobre la restitución de las islas Chagos

Donald Trump anunció el jueves, tras una conversación con el primer ministro británico, Keir Starmer, que aceptaba la devolución por parte del Reino Unido de las islas Chagos a Mauricio, pero advirtió que defendería la presencia militar estadounidense.

"Entiendo que el primer ministro Starmer ha alcanzado el mejor acuerdo posible", escribió en su red Truth Social el presidente estadounidense, que había criticado duramente la decisión de Londres.

Aseguró haber mantenido una conversación "muy productiva" al respecto con el líder laborista.

Pero "si ese acuerdo de arrendamiento fracasa en un futuro próximo o si alguien amenaza o pone en peligro las operaciones y las fuerzas estadounidenses en nuestra base, me reservo el derecho de proteger militarmente y reforzar la presencia estadounidense en Diego García", añadió, en referencia a la base angloestadounidense de gran importancia estratégica situada en la isla principal del archipiélago, en el Índico.

"Que quede muy claro: nunca permitiré que nuestra presencia en una base tan importante se vea comprometida o amenazada por argumentos falaces o absurdos medioambientales", escribió también el presidente estadounidense.

Trump y Starmer se comprometieron a "seguir trabajando estrechamente en la implementación del acuerdo" relativo a las islas Chagos, indicó por su parte Downing Street.

Según los términos de un acuerdo firmado en mayo de 2025, el Reino Unido devuelve el archipiélago Chagos a Mauricio pero mantiene un arrendamiento por 99 años sobre la isla principal, Diego García, con el fin de mantener la base militar angloestadounidense.