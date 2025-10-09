Trump anuncia un proyecto para construir 11 rompehielos con Finlandia
Estados Unidos adquirirá once barcos rompehielos con Finlandia mediante un proyecto de construcción
Estados Unidos adquirirá once barcos rompehielos con Finlandia, mediante un proyecto de construcción que se realizará entre ambos países, dijo el presidente Donald Trump durante un encuentro junto a su homólogo finlandés Alexander Stubb.
"Tenemos un gran pedido que está llegando (...). Lo que están haciendo es enseñarnos sobre el negocio de los rompehielos (...) Hemos logrado un precio bastante bueno", agregó el mandatario estadounidense desde la Casa Blanca.
Según el republicano, cuatro de los barcos se construirán en Finlandia y siete en Estados Unidos.
Desde hace varios meses Trump afirma que quiere adquirir de Finlandia estos enormes buques capaces de romper el hielo de los mares árticos.
LA NACION
