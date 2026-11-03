Trump anuncia un recorte de 3.800 millones en asistencia anual a la seguridad de Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que Washington pondrá fin a un acuerdo de asistencia en materia de seguridad de 10 años con Israel, que preveía el envío anual a su aliado de 3.800 millones de dólares hasta 2028.

Trump afirmó que Israel estaba de acuerdo con el fin de este programa, que comenzó en 2019 y se negoció en un memorando de entendimiento bajo su predecesor, Barack Obama, tres años antes

El mandatario aseguró en una entrevista televisiva que tomó la decisión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. "Ayudaremos a Israel si lo necesita", añadió.

"Israel es nuestro aliado número uno; les damos más que a nadie, y ya no la necesitan", aseguró. "Si la necesitaran, diría que la mantuviéramos", agregó.

El presidente estadounidense justificó en parte la decisión ante los ataques de Abdul El Sayed, del ala izquierda del Partido Demócrata y quien se presenta al Senado por Michigan en las elecciones de mitad de mandato de este martes.

El Sayed, cuyos contactos con la organización Hermanos Musulmanes también han generado críticas, hizo de las críticas a Israel uno de sus ejes de campaña.

"¿Por qué deberíamos soportar los ataques de lunáticos como un El Sayed cuando ellos no la necesitan?", dijo en Fox, refiriéndose al acuerdo de asistencia.

- Netanyahu "debe ser reemplazado" -

Desde su fundación en 1948, Israel ha recibido más de 300.000 millones de dólares, ajustados por inflación, en asistencia económica y militar de Estados Unidos, según el Consejo de Relaciones Exteriores, mucho más que cualquier otro país desde 1946.

Israel ha enfrentado ataques coordinados de sus vecinos árabes desde su nacimiento.

Netanyahu ha expresado en el pasado su deseo de poner fin a la dependencia de Israel de la ayuda estadounidense.

En mayo, declaró a la cadena estadounidense CBS que quería reducir el apoyo de Estados Unidos a "cero".

El jefe de filas de la oposición israelí, Gadi Eisenkot, estimó que el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump muestra que Netanyahu "debe ser reemplazado".

"El hecho de que el aparato defensivo israelí se entere de este cambio en nuestras relaciones estratégicas a través de los medios, al mismo tiempo que la opinión pública israelí, muestra lo peligrosa que es la conducta de Benjamin Netanyahu. Ya no se puede confiar en él y debe ser reemplazado", declaró Eisenkot en un comunicado en X.

Las elecciones del 27 de octubre no arrojaron una mayoría, ni para la coalición del primer ministro Netanyahu (53 escaños), ni para el bloque opositor liderado por Eisenkot (48).

El bloque opositor prometió este martes formar rápidamente un gobierno para echar del poder al primer ministro, pero no dijo cómo y discrepa sobre una posible alianza con los diputados árabes.

La ofensiva israelí en la Franja de Gaza, lanzada en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel, ha generado profundas divisiones dentro de Estados Unidos, y las encuestas muestran un número creciente de estadounidenses a favor de recortar la ayuda a Israel.

El anuncio también se produce en medio de una guerra de ocho meses contra Irán, altamente impopular.