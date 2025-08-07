Trump anuncia una "cumbre de paz histórica" el viernes entre Armenia y Azerbaiyán

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este jueves que la Casa Blanca acogerá el viernes una "cumbre de paz histórica" entre Armenia y Azerbaiyán, dos exrepúblicas soviéticas involucradas desde hace décadas en un conflicto territorial.

"Estas dos naciones han estado en guerra durante muchos años, con el resultado de miles de muertes. Muchos líderes han intentado poner fin a la guerra, sin éxito, hasta ahora, gracias a "TRUMP"", escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

Precisó que habrá una "ceremonia oficial de firma de la paz" con la participación del presidente azerbaiyano Ilham Aliyev y del primer ministro armenio Nikol Pashinian.