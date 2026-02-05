Trump apoya al derechista Orbán de cara a las elecciones en Hungría

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que daba su pleno respaldo al primer ministro de Hungría, el derechista Viktor Orbán, de cara a las elecciones generales del 12 de abril en el país europeo.

El partido de Orbán, declarado seguidor del mandatario estadounidense, va a la zaga en las encuestas desde hace meses, en un contexto de estancamiento económico, creciente descontento con los servicios públicos y escándalos relacionados con la protección de la infancia.

"Viktor Orbán es un verdadero amigo, luchador y ganador", afirmó Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

"Cuenta con mi respaldo total y absoluto para su reelección como primer ministro de Hungría", añadió.