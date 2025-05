Trump aprueba asociación de siderúrgica US Steel con rival japonesa Nippon Steel

La esperada fusión entre los gigantes del acero US Steel y Nippon Steel recibió finalmente la aprobación del presidente Donald Trump, que anunció el viernes una "asociación planificada" entre el grupo estadounidense y su competidor japonés, interesado en la compra desde hace meses.

La luz verde de Trump disparó el precio de las acciones de la empresa estadounidense ante la esperanza de poner fin a la larga saga sobre la propiedad extranjera de un activo nacional clave.

"Estoy orgulloso de anunciar que, después de mucha consideración y negociación, US Steel PERMANECERÁ en Estados Unidos y mantendrá su sede en la Gran Ciudad de Pittsburgh", escribió el presidente estadounidense en su cuenta en la red Truth Social.

"Este será un acuerdo planificado entre United States Steel y Nippon Steel, que creará al menos 70.000 empleos y añadirá US$14.000 millones a la economía de Estados Unidos. La mayor parte de esa inversión ocurrirá en los próximos 14 meses", añadió.

Ambas empresas celebraron la noticia en sendos comunicados.

Nippon Steel aplaudió "la audaz acción de Trump" y añadió que compartía "el compromiso de la administración con la protección de los trabajadores estadounidenses, la industria siderúrgica estadounidense y la seguridad nacional de Estados Unidos".

De su lado, US Steel elogió el liderazgo de Trump en el acuerdo, señalando que seguiría siendo estadounidense y se expandiría gracias a la enorme inversión que Nippon realizaría durante los próximos cuatro años como parte del mismo.

Ni la Casa Blanca ni las dos compañías publicaron hasta el momento los detalles de la nueva alianza.

Trump hizo el anuncio minutos antes del cierre de la Bolsa en Nueva York, donde las acciones de US Steel se dispararon 21,61%, a US$52,17.

El mandatario había iniciado a principios de abril un proceso para revisar la propuesta de adquisición de US Steel, que su predecesor Joe Biden había bloqueado.

- Una telenovela con giros inesperados -

El anuncio de Trump concluye una larga odisea que comenzó en diciembre de 2023, cuando US Steel y Nippon Steel anunciaron planes para una fusión por US$14.900 millones.

Pero el Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS), encargado de evaluar las consecuencias para la seguridad nacional de las adquisiciones de empresas estadounidenses por parte de grupos extranjeros, no había llegado a un consenso sobre la operación.

Biden finalmente lo bloqueó unas semanas antes de dejar la Casa Blanca en enero, aduciendo preocupaciones de seguridad.

Durante su campaña presidencial, Trump también había dicho que US Steel debía permanecer bajo bandera estadounidense. El acuerdo fue duramente rechazado por los sindicatos, en parte porque habría transferido la propiedad de un activo crítico a una empresa extranjera. El jueves, tras la publicación de un nuevo informe del CFIUS con recomendaciones para Trump, el sindicato USW, que representa a los empleados de US Steel, expresó su preocupación por la fusión. "Autorizar la venta de US Steel será un desastre para los trabajadores siderúrgicos estadounidenses, nuestra seguridad nacional y el futuro de la industria manufacturera estadounidense", afirmó el presidente de USW, David McCall. "Es sencillamente absurdo pensar que un día podríamos perder la confianza en una de nuestras industrias más vitales en favor de una empresa cuyas prácticas comerciales desleales continúan", añadió. Consultado por la AFP, el USW declinó el viernes especular sobre el impacto del anuncio de Trump. "Nuestra preocupación sigue siendo que Nippon Steel, una empresa extranjera con antecedentes de violar nuestras leyes comerciales, pueda reducir aún más nuestra capacidad metalúrgica y poner en riesgo miles de empleos", indicó McCall. da/nl/ad/db