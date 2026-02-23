Trump arremete de nuevo contra la Corte Suprema por fallo sobre aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió el lunes con una serie de insultos contra la Corte Suprema, y afirmó que el "estúpido" fallo con el que acotó su política arancelaria le dio en realidad más poderes

Trump dijo que la decisión de la Corte fue "ridícula, estúpida y muy divisiva a nivel internacional", en una publicación en su plataforma Truth Social. Ese tribunal determinó el viernes que el mandatario no tiene la autoridad para imponer aranceles generales

Sin dar una explicación clara, Trump aseveró: "Puedo usar Licencias para hacer cosas absolutamente 'terribles' a otros países, especialmente a aquellos que nos han ESTADO ESTAFANDO durante muchas décadas"