Trump asegura que defenderá a Polonia y a los países bálticos en caso de escalada rusa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió el domingo defender a Polonia y a los países bálticos en caso de una escalada por parte de Rusia, tras la reciente violación de cazas rusos del espacio aéreo de Estonia.

Tres aviones de combate MiG-31 rusos entraron en el espacio aéreo estonio sobre el golfo de Finlandia y permanecieron allí durante unos 12 minutos, alertaron el viernes Tallin y la OTAN.

"No nos gusta eso", declaró Trump el domingo desde la Casa Blanca, que frente a la pregunta de un periodista sobre si ayudaría a defender a estos países de la Unión Europea en caso de que Rusia aumente sus hostilidades, respondió: "Sí, lo haría".

Italia, que asume dentro de la OTAN una misión de policía aérea en el Báltico, así como Suecia y Finlandia, enviaron aviones para interceptar a los tres cazas rusos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia anunció el domingo que el Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el lunes una reunión sobre este percance.

No es la primera incursión de aparatos rusos en territorio de países de la UE. En la noche del 9 al 10 de septiembre, aviones de la OTAN derribaron drones rusos sobre Polonia.

Trump aseguró entonces que "pudo haber sido un error".

