Trump asegura que Ucrania tendrá "fuertes" garantías de seguridad en plan de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el domingo que Ucrania contará con "fuertes" garantías de seguridad en caso de que prospere un plan para poner fin a la guerra desatada hace casi cuatro años tras la invasión del país por parte de Rusia.

"Habrá garantías de seguridad. Serán fuertes. Y los países europeos están muy involucrados", dijo Trump al recibir a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en su residencia de Mar-a-Lago en Florida para conversar sobre un nuevo plan para acabar con el conflicto.

El mandatario estadounidense consideró que las negociaciones se encuentran en su "fase final". Agregó que no hay una fecha límite para este proceso y que el objetivo es terminar la guerra.