Trump asiste a la final masculina del US Open

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste este domingo a la final masculina del US Open, con lo cual el Grand Slam de tenis se sumará a su lista de citas deportivas de alto perfil.

El multimillonario neoyorquino seguirá el duelo entre el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner. Será su primera aparición en Flushing Meadows desde 2015, cuando el entonces candidato presidencial y su esposa Melania fueron abucheados por el público al llegar.

Muchos anticipan una bienvenida similar esta vez para el presidente republicano en una ciudad mayoritariamente demócrata.

Alcaraz consideró el viernes que la presencia de Trump en la final es "un privilegio".

"Intentaré no darle mucha atención, no quiero ponerme nervioso por ello, pero para el US Open y para el tenis es muy bueno que venga el presidente", dijo.

Desde que asumió el cargo en enero, Trump fue a la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en Nueva Jersey, donde fue nuevamente abucheado. Pero tuvo una recepción más cálida en el Super Bowl y en varios combates del Ultimate Fighting Championship (UFC), así como en la carrera Daytona 500 de NASCAR.

Trump planea ir a la Ryder Cup de golf a finales de este mes, mientras la Casa Blanca se prepara para acoger una pelea de la UFC.

Para el mandatario, la Copa Mundial de la FIFA de 2026 -organizada por Estados Unidos, Canadá y México— y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028 son parte de lo que llama la "Edad de Oro de Estados Unidos" inaugurada por su presidencia.

El último presidente estadounidense en funciones que asistió al Grand Slam de tenis en Nueva York, y el primero en la historia en asistir al US Open, fue el demócrata Bill Clinton, quien presenció la final femenina en 2000. Trump, que también fue entonces, mantuvo un cordial encuentro con Clinton, según imágenes de la época.

Aunque se hizo famoso en Nueva York, Trump cambió su residencia a Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, durante su primera presidencia (2017-2021).

Desde entonces ha estado poco en Manhattan, excepto el año pasado, cuando pasó varias semanas en su lujoso apartamento de la Quinta Avenida durante un juicio penal en plena campaña electoral.

La visita a Queens será su primera a Nueva York durante su segundo mandato.

Prevé volver dos veces más este mes: para asistir a un partido de béisbol en el aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y para dirigirse a la Asamblea General de la ONU el 23 de septiembre.

