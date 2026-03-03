Trump asistirá a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que asistirá este año a la cena de corresponsales de la Casa Blanca por primera vez como mandatario.

Es un cambio significativo para un líder que, regularmente, califica de "falsas" las noticias y cuya administración ha dificultado el acceso de la prensa.

"El hecho de que estos 'Corresponsales' ahora admiten que realmente soy uno de los Grandes Presidentes en la Historia de nuestro País, el G.O.A.T., según muchos, será mi Honor aceptar su invitación", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Trump boicoteó el evento anual de la prensa durante todo su primer período, así como en su regreso al poder el año pasado.

Esta vez declaró que trabajará para convertir el evento en "LA CENA MÁS GRANDIOSA, MÁS CANDENTE Y MÁS ESPECTACULAR, ¡DE CUALQUIER TIPO, DE LA HISTORIA!".

La cena será el 26 de abril.

La administración de Trump ha restringido de manera selectiva el acceso a medios de información que han caído en desgracia ante sus funcionarios.

En un giro sin precedentes, ahora la Casa Blanca elige qué reporteros están en el grupo de prensa que tiene acceso rotativo al presidente.