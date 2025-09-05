Trump asistirá a la final masculina del Abierto de EEUU (Casa Blanca)

El presidente estadounidense, Donald Trump, tiene previsto asistir el domingo a la final masculina del Abierto de tenis de Estados Unidos en Nueva York, confirmó este viernes a la AFP un alto funcionario de la Casa Blanca.

La presencia de Trump en el desenlace de este torneo de Grand Slam es la última de una serie de visitas del mandatario a eventos deportivos.

En febrero, Trump asistió al Super Bowl de la liga de football americano (NFL) y en julio a la final del Mundial de Clubes de la FIFA, donde bajó al césped a entregar el trofeo al campeón Chelsea.

La final del Abierto de Estados Unidos podría deparar un nuevo duelo estelar entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los grandes dominadores del circuito, siempre que el español y el italiano superen en las semifinales del viernes al serbio Novak Djokovic y al canadiense Felix Auger-Aliassime, respectivamente.

La presencia de Trump en el torneo de su natal Nueva York será la primera desde 2015, cuando el entonces candidato presidencial republicano y su esposa, Melania, fueron abucheados por aficionados a su llegada.

El último presidente en ejercicio que asistió al certamen fue el demócrata Bill Clinton, quien presenció la final femenina en 2000.

En la final del Mundial de Clubes, disputada a las afueras de Nueva York, Trump recibió algunos silbidos mientras su recepción fue mucho más cálida en el Super Bowl de Nueva Orleans así como en diversos combates de artes marciales mixtas que ha presenciado en persona.

También ha participado en eventos de promoción del Mundial de la FIFA de 2026, que Estados Unidos coorganizará con México y Canadá.

