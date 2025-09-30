Trump asistirá a una inusual reunión de altos mandos militares en EEUU

El presidente Donald Trump tiene previsto asistir el martes a una reunión en la que participarán cientos de generales y almirantes estadounidenses provenientes de todo el mundo, convocados de manera muy inusual en una base militar cerca de Washington.

Ningún mando ha explicado el objetivo de esta reunión de militares, que se produce en un contexto de recuperación del control político sobre el ejército estadounidense, el despliegue militar en ciudades estadounidenses y la purga de altos mandos.

La iniciativa fue organizada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien dará un discurso en el evento. Trump, por su parte, se mostró satisfecho por esta reunión.

"Me encanta esto. Quiero decir, creo que es genial", declaró el jueves Trump dirigiéndose a su secretario. "Dejemos que fraternice con los generales y almirantes provenientes de todo el mundo", añadió.

El mandatario republicano también visitará la base militar de Quantico (Virginia) y dará un discurso, según su programa oficial.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, quiso minimizar la importancia de esta reunión. En diálogo con periodistas afirmó que no era "en absoluto inusual" y que era "extraño" que la prensa hiciera tanto revuelo al respecto.

Sean Parnell, portavoz del Ministerio de Defensa, simplemente afirmó en un comunicado que Hegseth "dará un discurso ante sus altos mandos militares", sin más detalles.

La naturaleza de esta reunión y la falta de una razón oficial han suscitado numerosas hipótesis sobre su objetivo y la posibilidad de un anuncio importante respecto al Pentágono.

Grandes movimientos

El Pentágono, habitualmente resguardado de intervenciones directamente políticas, se ha visto particularmente impactado por la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero.

El despliegue de soldados en las calles de varias ciudades estadounidenses, algo muy raro en Estados Unidos, ha sido duramente criticado por la oposición demócrata.

También los ataques mortales realizados en el Caribe contra lanchas que supuestamente transportaban drogas han sido señalados en el extranjero.

Con la llegada del republicano también se sacudió internamente el Pentágono, que fue renombrado como Departamento de Guerra.

Y en mayo, Hegseth ordenó reducciones significativas en el número de altos cargos en el ejército estadounidense, incluido un recorte de al menos el 20% en el número de generales y almirantes de cuatro estrellas en servicio.

Además, varios responsables del ejército fueron empujados a dejar sus cargos desde el regreso de Trump.

Por ejemplo, el presidente despidió en febrero, sin explicaciones, al jefe del Estado Mayor Charles Brown.

También fueron despedidos la jefa de la Marina estadounidense, miembros de la Guardia Costera estadounidense, el subjefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea y varios abogados militares de alto rango.

