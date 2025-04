Trump baja el tono sobre Zelenski y espera firmar acuerdo sobre minerales "pronto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que no considera a su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski "responsable" de que Rusia invadiera su país, pero lo volvió a criticar.

Trump afirmó falsamente varias veces que Ucrania comenzó la guerra y esta semana acusó a Zelenski de ser responsable de "millones" de muertes.

"No responsabilizo a Zelenski, pero no estoy precisamente encantado con el hecho de que esta guerra empezara", dijo Trump en la Casa Blanca junto a la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni.

"No lo estoy culpando, pero lo que digo es que no diría que ha hecho un trabajo excelente, ¿vale? No soy un gran fan suyo", añadió.

A principios de esta semana, Zelenski invitó a Trump a visitar Ucrania para ver la devastación de la guerra por sí mismo, en una entrevista con CBS a la que Trump respondió con amenazas contra la cadena de televisión.

Ambos protagonizaron una acalorada discusión en la Casa Blanca a finales de febrero. Su sumó a ella el vicepresidente estadounidense, JD Vance.

"Hemos defendido juntos la libertad de Ucrania, juntos podemos construir una paz justa y duradera. Apoyamos sus esfuerzos", declaró Meloni a periodistas.

La líder de extrema derecha ha respaldado los esfuerzos europeos para apuntalar la defensa de Ucrania desde que comenzó la invasión rusa en 2022.

Este jueves Trump afirmó que la próxima semana podría alcanzarse un acuerdo con Ucrania para extraer los minerales estratégicos del país devastado por la guerra.

"Tenemos un acuerdo sobre minerales que supongo que se firmará (...) el próximo jueves. Pronto. Y supongo que van a cumplir el acuerdo", dijo.

A finales de febrero estuvo a punto de firmarse, pero se quedó en nada tras el enfrentamiento verbal de Trump con Zelenski.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo a la AFP que el acuerdo está previsto para el 26 de abril.

