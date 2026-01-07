Trump busca aumentar 50%, a 1,5 billones de dólares, presupuesto de Defensa en 2027

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el miércoles que quiere aumentar el presupuesto de defensa de su país en un 50% el próximo año, hasta alcanzar US$1,5 billones, para afrontar "tiempos problemáticos y peligrosos".

"He determinado que, por el bien de nuestro país, especialmente en estos tiempos tan problemáticos y peligrosos, nuestro presupuesto militar para el año 2027 no debería ser de US$1 billón, sino de US$1,5 billones", declaró Trump en la plataforma Truth Social.

"Esto nos permitirá construir el 'Ejército Soñado' al que hemos tenido derecho durante mucho tiempo y, lo que es más importante, que nos mantendrá SEGUROS y PROTEGIDOS, sin importar el enemigo", dijo el presidente.

Según él, el aumento es posible gracias a los ingresos provenientes de los amplios aranceles que ha impuesto desde que regresó a la Casa Blanca a principios del año pasado.

Estados Unidos ya es, por mucho, el país con mayor gasto militar del mundo, y un incremento hasta US$1,5 billones colocaría el presupuesto para las fuerzas armadas aún más por delante de sus principales rivales: China y Rusia.

El anuncio de Trump sobre el aumento del presupuesto militar estadounidense se produce después de que los aliados de la OTAN se comprometieran el año pasado a incrementar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB para 2035, en respuesta a la presión del presidente estadounidense.