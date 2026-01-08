Trump busca US$ 6 millones en honorarios de abogados por caso electoral de Georgia

El presidente Donald Trump solicitará más de US$6 millones de reembolso por sus gastos legales en un caso que lo acusaba a él y a sus aliados por intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia (sur), según un documento judicial presentado el miércoles.

El documento obtenido por la AFP se refiere al caso de interferencia electoral en el estado de Georgia (sur), que fue desestimado en noviembre del año pasado.

El caso fue iniciado por la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, quien presentó cargos contra Trump y 18 coacusados en 2023.

El presidente, de 79 años, pide un reembolso de US$6,2 millones por honorarios de abogados y costos de defensa, según el texto.

Willis fue apartada del caso en diciembre de 2024, después de que Trump fuera reelegido, tras revelarse una relación inapropiada con el hombre al que había contratado como fiscal especial.

Su reemplazo, Pete Skandalakis, argumentó el pasado noviembre que el caso sería "improductivo".

"Si el fiscal especial Jack Smith, con todos los recursos del gobierno federal a su disposición (...) concluyó que la acusación sería infructuosa, entonces también considero que, a pesar de la evidencia disponible, buscar la acusación de todos los involucrados en el caso 'Estado de Georgia contra Donald Trump, et al.' sobre bases esencialmente federales sería igualmente improductivo", indicó en ese entonces Skandalakis.

"LA LEY y la JUSTICIA han prevalecido en el gran estado de Georgia", dijo Trump en su plataforma Truth Social tras la desestimación del caso, calificando la acusación de "cacería de brujas" y reiterando sus infundadas afirmaciones de que las elecciones de 2020 que perdió fueron manipuladas.