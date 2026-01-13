Trump cancela reuniones con funcionarios iraníes y dice a manifestantes: "La ayuda está en camino"
WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump anunció el martes la cancelación de las conversaciones con funcionarios iraníes mientras sigue la represión de las protestas en Irán, y dijo a los ciudadanos iraníes que “la ayuda está en camino”.
Trump no ofreció detalles sobre en qué consistiría la ayuda, pero a principios de esta semana dijo que Teherán quería negociar con Washington tras su amenaza de atacar a la República Islámica, que ha causado más de 2.000 muertes, según monitores de derechos humanos.
Sin embargo, con su último mensaje en las redes sociales, Trump pareció hacer un cambio abrupto respecto a su disposición a dialogar con el gobierno iraní.
“Iraníes Patriotas, ¡¡¡SIGAN PROTESTANDO – TOMEN SUS INSTITUCIONES!!!”, escribió Trump en su red Truth Social el martes temprano. “Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que la matanza de manifestantes sin sentido. SE DETENGA. LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO.”
El presidente ha amenazado repetidamente a Teherán con acciones militares si su administración encuentra que la República Islámica está usando fuerza letal contra manifestantes antigubernamentales, pero no ha dicho si ha tomado una decisión sobre una respuesta.
______
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.