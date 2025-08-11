Trump confirma que Nvidia pagará a Estados Unidos por sus ventas en China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes reportes que señalan que el gigante de los semiconductores Nvidia pagará a Estados Unidos por sus ventas de algunos chips para inteligencia artificial en China.

En rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump argumentó que los chips H20 que Nvidia venderá en China son "obsoletos", a pesar de que fueron objeto de restricciones a su exportación recientemente.

Indicó que para revertir estas restricciones, acordó con Nvidia el pago de un 15% que no especificó si se trata de un porcentaje sobre facturación o sobre las ganancias derivadas de las ventas. "Si voy a hacer eso, quiero que nos paguen algo como país, porque les estoy dando una autorización. Solo los liberé para el H20".