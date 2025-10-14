Trump confirma que recibirá a Zelenski el viernes en la Casa Blanca

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que recibirá a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, el viernes en la Casa Blanca, en la que sería su tercera visita a Estados Unidos desde el regreso del republicano al poder.

"Yo creo, sí", respondió el republicano este lunes ante una pregunta de una periodista sobre si recibiría al líder ucraniano el viernes en la Casa Blanca, en el avión de regreso a Washington desde Medio Oriente en su intento por poner fin a la guerra en Gaza.

"Me reuniré con el presidente Trump en Washington esta semana", declaró Zelenski más temprano en conferencia de prensa en Kiev junto a la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

"Necesitamos discutir una serie de medidas que quiero proponer al presidente", agregó, al precisar que también tendría "otras reuniones" con funcionarios estadounidenses.

En particular, mencionó reuniones en Estados Unidos con representantes de "empresas militares" y legisladores del Congreso.

"El tema principal será la defensa antiaérea, pero también tendré encuentros con empresas del sector energético", continuó Zelenski.

En los últimos días, Ucrania ha sido blanco de nuevas oleadas de bombardeos rusos contra sus infraestructuras energéticas, que amenazan con dejar sin luz ni calefacción a una gran cantidad de ucranianos en tanto se acerca el invierno.

El 18 de agosto, Trump recibió a Zelenski en la Casa Blanca, tras su reunión con el mandatario ruso, Vladimir Putin, en Alaska.

La cordialidad de este encuentro contrastó con el anterior, en febrero, cuando Trump y su vicepresidente JD Vance intentaron humillar públicamente al líder ucraniano.

