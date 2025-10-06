Trump considera permitir muchos menos refugiados y la mayoría serían sudafricanos blancos

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump está considerando admitir muchos menos refugiados en Estados Unidos este año —quizás apenas 7500, y en su mayoría sudafricanos blancos, dicen funcionarios—, un nuevo mínimo mientras la administración lleva a cabo una campaña de deportaciones masivas de inmigrantes.

Las nuevas cifras no han sido finalizadas por la administración Trump ni transmitidas oficialmente en una notificación al Congreso como se requiere, aun cuando el plazo pasó la semana pasada, según dos personas familiarizadas con la situación que hablaron a condición de anonimato porque no estaban autorizadas para discutirlo con los medios.

La disminución en el número de refugiados sería una desviación drástica de las cifras más altas tradicionalmente permitidas —la administración Biden el año pasado estableció un objetivo de 125.000 admisiones de refugiados— y los defensores advierten que esencialmente desplazaría a aquellos que ya han sido evaluados y están esperando aprobaciones. Todo esto ocurre mientras el Departamento de Seguridad Nacional está involucrado en una ofensiva contra los inmigrantes en ciudades estadounidenses, incluyendo el pasado fin de semana en Chicago, y reclutando oficiales con una campaña en redes sociales para “recuperar nuestra identidad nacional”.

“Esto sería un cambio monumental en la política de refugiados de Estados Unidos, no solo en términos de reducir las admisiones, sino también en términos de privilegiar desproporcionadamente a un grupo sobre todos los demás”, declaró Krish O’Mara Vignarajah, presidenta y directora ejecutiva de la organización de reasentamiento Global Refuge.

“Nuestra preocupación es que esto podría convertir lo que ha sido durante mucho tiempo un sistema humanitario globalmente receptivo en uno que favorece abrumadoramente a un solo grupo”, añadió.

Trump suspendió el programa de refugiados en enero

El programa de refugiados —que una vez tuvo un amplio apoyo bipartidista— fue suspendido el primer día de Trump en el cargo.

Desde entonces, muy pocos refugiados han sido admitidos en el país, ya sea como parte de un caso judicial en curso que busca reanudar el programa o como parte de un nuevo programa de refugiados para afrikáners que Trump anunció en febrero.

La administración alega que los agricultores sudafricanos blancos enfrentan discriminación y violencia en su país, lo cual el gobierno del país niega rotundamente.

La Casa Blanca indicó que el límite de refugiados no es definitivo hasta que la administración consulte con el Congreso, según un funcionario que recibió anonimato porque no estaba autorizado para discutir la situación.

El funcionario y una de las otras personas revelaron que, debido al cierre del gobierno federal, no se admitirán refugiados durante el nuevo año fiscal, que comenzó el 1 de octubre, hasta que el gobierno se reabra, aunque con el programa suspendido, pocos están siendo admitidos de todos modos.

Mark Hetfield, presidente de HIAS, la agencia judía de reasentamiento de refugiados, señaló que unos 128.000 refugiados han sido aprobados actualmente para reasentamiento en Estados Unidos y ahora están en un limbo. Además, 14.000 judíos, cristianos y otras minorías religiosas en Irán han estado registrados durante mucho tiempo en el programa de refugiados.

“¿Cómo puede un presidente que afirma defender los valores religiosos y estadounidenses y que dice apoyar la migración legal y ordenada dar la espalda a tantos refugiados que siguieron las reglas, mientras mueve a los sudafricanos blancos al frente de la fila?”, expresó.

Admisiones podrían ser más bajas de lo que los defensores esperaban

El número de 7500 es una reducción dramática en los ya históricamente bajos límites de admisión de refugiados que Trump propuso durante su primer mandato y también muy por debajo de lo que los defensores de los refugiados temían que sería el objetivo para el próximo año fiscal.

A principios de septiembre, las organizaciones que asisten a los refugiados comenzaron a alertar que la administración estaba considerando un límite de aproximadamente 30.000, la mayoría de ellos sudafricanos blancos.

Los funcionarios de la administración sostuvieron en ese momento que los números estaban en flujo y requerirían la aprobación de la Casa Blanca, pero no dieron indicios de que el número total podría ser reducido en más de 20.000 de lo que los defensores temían.

A medida que se avecinaba el cierre del gobierno la semana pasada, estos funcionarios comenzaron a decir que no se tomaría una determinación final hasta que el Congreso sea consultado y que eso era poco probable hasta después de que terminara el cierre.

Un alto funcionario estadounidense aseguró el sábado que dicha consulta aún es necesaria y probablemente no ocurrirá hasta que el gobierno vuelva a funcionar.

Pero el funcionario también señaló que 7500 admisiones en el año fiscal actual serían “significativamente más” de lo que se había permitido desde que Trump asumió el cargo por segunda vez en enero.

Otros refugiados pueden quedar en el limbo

Ciertos legisladores en el Congreso han estado presionando a la Casa Blanca para que haga una notificación oficial, que era requerida por ley para el 30 de septiembre.

Los demócratas de mayor rango en los comités judiciales de la Cámara y el Senado que manejan asuntos de inmigración denunciaron que la administración Trump "está violando la ley abiertamente".

Los refugiados están siendo dejados en “limbo”, escribieron el senador Richard Durbin de Illinois, el representante Jamie Raskin de Maryland y otros destacados demócratas en los paneles judiciales en una carta la semana pasada. “Las consecuencias son terribles”.

Aseveraron que miles de personas enfrentan persecución en el extranjero a pesar de que "ya han pasado los rigurosos requisitos de evaluación” mientras Trump está “creando excepciones para los agricultores sudafricanos blancos, permitiendo que los afrikáners se salten la fila”.

Contribuyeron a esta nota las corresponsales Julie Watson en San Diego y Rebecca Santana en Washington, D.C.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.