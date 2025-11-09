Trump critica a periodistas corruptos de la BBC tras dimisiones por edición de discurso

Donald Trump criticó el domingo a los "periodistas corruptos" de la BBC, tras el anuncio de las dimisiones del director general y de la responsable de información del grupo audiovisual público británico, en un escándalo relacionado con la edición de un discurso del presidente estadounidense.

"Estas son personas muy deshonestas que intentaron manipular las elecciones presidenciales. Para colmo, provienen de un país extranjero, uno que muchos consideran nuestro principal aliado. ¡Qué terrible para la democracia!", afirmó Trump en su plataforma Truth Social.

El caso, revelado por el periódico conservador The Daily Telegraph el martes, se basa en un documental del programa Panorama de la BBC, emitido una semana antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024. La BBC es acusada de haber montado fragmentos separados de un discurso de Trump del 6 de enero de 2021 de tal manera que parece decir a sus seguidores que marchará con ellos hacia el Capitolio para "luchar como demonios".

