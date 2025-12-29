Trump critica presunto ataque de Ucrania a residencia de Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el lunes un presunto ataque con drones de Ucrania contra una residencia del líder ruso Vladimir Putin, que Kiev niega, por considerarlo inapropiado en medio de conversaciones para poner fin a la guerra.

"¿Sabes quién me lo dijo? El presidente Putin, temprano por la mañana; dijo que había sido atacado. No está bien", declaró Trump a periodistas en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, y añadió que estaba "muy enfadado por ello".

"Es un período delicado. Este no es el momento adecuado. Una cosa es ser ofensivo porque ellos son ofensivos. Otra cosa es atacar su casa. No es el momento adecuado para hacer nada de eso", apuntó el mandatario estadounidense.