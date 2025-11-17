Trump, de acuerdo con ataques antidrogas de EE. UU. en México, hablará con Maduro

El presidente Donald Trump señaló el lunes que autorizaría un ataque estadounidense en suelo mexicano contra cárteles de drogas si fuera necesario, y dijo además que "en algún momento" hablará con su par venezolano, Nicolás Maduro.

En medio de los bombardeos estadounidenses en el Caribe y el Pacífico contra lanchas que, según Washington, transportan drogas, el mandatario fue interrogado por reporteros en la Oficina Oval sobre su ofensiva contra el narcotráfico.

Preguntado sobre si aprobaría una operación antidrogas estadounidense en México, el republicano respondió: "¿Lanzaría ataques en México para detener (el tráfico de) drogas? Está bien para mí. Lo que sea necesario para detener las drogas".

"No dije que lo haré, pero estaría orgulloso de hacerlo. Porque vamos a salvar millones de vidas al hacerlo", remarcó.

Trump ha criticado a México por considerar que no hace lo suficiente contra los cárteles de la droga.

El republicano ha incrementado además drásticamente el número de fuerzas estadounidenses en el Caribe con el argumento de enfrentar narcotraficantes con base en varios países de América Latina, incluidos Venezuela y México.

Consultado sobre el presidente venezolano, afirmó: "En algún momento, hablaré con él", aunque "no ha sido bueno para Estados Unidos", agregó.

Cuando le preguntaron si descartaba el envío de tropas estadounidenses a Venezuela, Trump respondió: "No, no lo descarto, no descarto nada".

Las declaraciones de Trump se producen en medio de tensiones por el despliegue militar estadounidense en el Caribe para luchar contra el narcotráfico.

Venezuela ve esta operación como un paso para derrocar a Maduro, acusado por Washington de liderar una organización "terrorista" dedicada al tráfico de drogas, lo cual el mandatario venezolano niega.

"Tenemos que ocuparnos de Venezuela", afirmó Trump. "Han enviado a cientos de miles de personas de sus prisiones a nuestro país", aseveró.

El despliegue militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico incluye un grupo compuesto por un portaaviones, buques de guerra y varios aviones furtivos.

Estados Unidos acumula una veintena de ataques a embarcaciones en la zona, con al menos 83 víctimas mortales.

