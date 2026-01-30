Trump demanda a la agencia tributaria de EEUU por filtración de su declaración de impuestos

El presidente Donald Trump presentó el jueves una demanda contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS, en inglés) de Estados Unidos, reclamando US$10.000 por el daño a sus negocios que, según él, le produjo la filtración de sus declaraciones de impuestos

Trump presentó la demanda a título personal y no como presidente, junto con sus dos hijos mayores, Eric y Donald Jr., y el conglomerado familiar, The Trump Organization

La demanda señala que la IRS y el Departamento del Tesoro "tenían el deber de salvaguardar y proteger las declaraciones de impuestos confidenciales de los demandantes"

Durante su primer período presidencial, las declaraciones de impuestos de Trump fueron foco de especulación después de que el presidente rompiera con la tradición de sus predecesores y se negara a publicarlas como candidato

Los documentos fueron filtrados a la prensa por Charles "Chaz" Littlejohn, un exempleado del IRS, entre mayo de 2019 y septiembre de 2020, de acuerdo con la demanda

"Los acusados han causado a los demandantes daños reputacionales y financieros, vergüenza pública, mancharon su reputación empresarial, los han presentado bajo una luz falsa, y han afectado negativamente la figura pública del presidente Trump y los demás", se lee en el documento presentado ante un tribunal federal en Miami

Littlejohn se declaró culpable en 2023 de la filtración. Actualmente, cumple una condena de prisión de cinco años

El New York Times informó en septiembre de 2020 que Trump pagó solo US$750 en el impuesto federal sobre la renta en 2016 y 2017, y no pagó nada durante 10 de los 15 años anteriores

No es la primera vez que el presidente presenta un reclamo legal contra el gobierno federal que él dirige

Trump, según el New York Times, reclamó US$230 millones al Departamento de Justicia por las investigaciones en su contra por el manejo indebido de documentos clasificados y por intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020