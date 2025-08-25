Trump denuncia "purga" en Corea del Sur antes de recibir al presidente Lee

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que en Corea del Sur parecía estar en curso una "purga o revolución", horas antes de recibir al presidente Lee Jae Myung en la Casa Blanca.

"¿Qué está pasando en Corea del Sur? Parece una Purga o Revolución. No podemos permitir eso y hacer negocios allí", publicó Trump, sin especificar a qué se refería.

Fiscales surcoreanos pidieron el domingo el arresto del ex primer ministro Han Duck-soo, acusándolo de ayudar al expresidente Yoon Suk Yeol a declarar una ley marcial en diciembre.

Yoon fue destituido en abril.

El dirigente surcoreano será recibido al mediodía hora local (16:00 GMT) por Trump, con quien tendrá después una reunión en el Despacho Oval, donde su anfitrión ya ha reprendido públicamente a los presidentes ucraniano y sudafricano.

Queda por ver si el encuentro también se convertirá en una trampa para el presidente Lee, considerado de izquierda, quien llegó al poder en junio.

Es posible que el mensaje de Trump haga referencia a la crisis política en Corea del Sur, cuyo punto culminante se remonta a finales del año 2024, y a los procedimientos judiciales que le siguieron.

El expresidente surcoreano Yoon, que intentó derrocar al poder civil el 3 de diciembre de 2024 enviando soldados armados al parlamento, está actualmente detenido, al igual que su esposa.

El nuevo presidente viene a Washington en busca de acuerdos sobre temas comerciales y sobre la estrategia a adoptar frente a Corea del Norte, cuyo líder Kim Jong Un supervisó el sábado pruebas de misiles de defensa antiaérea, según la agencia oficial KCNA.

La discusión debería abordar más ampliamente la alianza militar entre Estados Unidos y Corea del Sur, donde están estacionados 28.500 soldados estadounidenses.

Trump critica a menudo los costos en los que incurre Estados Unidos para garantizar la seguridad de sus aliados.