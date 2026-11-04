Trump descarga su furia contra Fox News, su cadena de televisión favorita, por la cobertura de las elecciones

WASHINGTON.– Desde el interior de la Casa Blanca, donde sigue los resultados de las elecciones, el presidente estadounidense, Donald Trump, cuestionó airadamente este martes la cobertura de la cadena Fox News con posteos criticando a la cadena de noticias conservadora, y apuntando en particular contra los resultados de una encuesta.

Trump arremetió contra la cadena en su red Truth Social, acusándola entre otras cosas de dedicar demasiado tiempo a cubrir a los demócratas, y señalando que la audiencia había caído drásticamente “¡porque están EN MI CONTRA!”.

“Todas aquellas personas que solían ver Fox, y que ya no lo hacen, lo entienden. El problema es de ellos, no mío; mis cifras son mejores que nunca”, sostuvo el mandatario.

Los resultados de la encuesta de Fox dibujaban un panorama sombrío para el presidente: solo el 38% de los votantes aprueba su gestión, frente a un 62% que la desaprueba.

Trump apunta contra una encuestadora

La encuesta también reveló que un contundente 87% de los votantes se muestra preocupado por los precios de la nafta y el diésel, mientras que el 62% atribuye estos precios -superiores a lo habitual- a las políticas de Trump, en lugar de a factores externos.

Otros resultados no fueron mucho más alentadores. Alrededor del 63% de los votantes afirmó que los aranceles de Trump habían perjudicado la economía de su zona, mientras que el 54% señaló que las políticas de su administración habían agravado los costos de la atención sanitaria.

Enojados e insatisfechos

Por otra parte, el 38% de los votantes se describió a sí mismo como “enojado” con el rumbo del país, y otro 37% se declaró “insatisfecho”. Solo el 7% manifestó sentirse “entusiasmado”.

Trump calificó al sondeo de Fox como “el peor de todos” y acusó al medio de formular preguntas ofensivas y sesgadas en su contra. “Cada pregunta es un ataque, y cada respuesta es ‘¡MENTIRA!’”, escribió, y agregó que se trata de una situación que se repite desde hace años.

Donald Trump durante un acto de campaña en Dubuque, Iowa ANDREW HARNIK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“La nueva encuesta de la CNN indica que TRUMP cuenta con un 99% de apoyo entre los republicanos y, entre los presidentes republicanos, TRUMP se sitúa en el 53%, frente al 18% de Ronald Reagan y el 8% de Abraham Lincoln. ¡Fox lo sabe, y todos los demás también!”, añadió.

El malestar de Trump con Fox News había comenzado un rato antes del cierre de la votación, cuando apuntó contra una de las presentadoras de la cadena, Jessica Tarlov, y dijo que cambió de canal debido a su “voz”.

“Estoy viendo la cobertura previa a las elecciones en Fox News, pero no soporto la voz de Jessica Tarlov; es más tonta que una piedra, pero es su voz lo que no puedo aguantar. Tendré que buscar otra opción hasta que esa fracasada deje de salir en pantalla. ¡Volveré más tarde! Presidente DONALD J. TRUMP”.

Los votantes están enojados con Trump entre otras cosas por el precio de la nafta, según la encuesta de Fox JON CHERRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En la noche electoral de 2020, Trump ya se había enojado con Fox News por la proyección de que Joe Biden había ganado en el estado clave de Arizona.

En las últimas semanas, el presidente había mostrado sus diferencias con la cadena conservadora acusando a sus espacios informativos de dar más tiempo a los demócratas que a los republicanos.

Las elecciones definirán la renovación de la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 del Senado, con proyecciones que apuntan a que la oposición podría arrebatar el control de la Cámara Baja y disputar la Cámara Alta.