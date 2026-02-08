Trump desea "gran éxito" a primera ministra de Japón y a su programa ultraconservador

El presidente estadounidense Donald Trump celebró el domingo la "arrolladora victoria" en las elecciones legislativas japonesas de la primera ministra Sanae Takaichi, a quien le deseó un "gran éxito" en la implementación de su programa ultraconservador.

"Fue un honor para mí apoyarla a usted y a su coalición. Le deseo un gran éxito en la implementación de su programa conservador, centrado en la paz a través de la fuerza", escribió Trump en una publicación en su red Truth Social.

La coalición gobernante de Takaichi se encaminaba a obtener una mayoría de dos tercios en la poderosa Cámara Baja, según proyecciones difundidas por los medios japoneses.