Trump despide a gobernadora de la Fed en un nuevo frente en la lucha por el control del banco central

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump despidió el lunes a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, en una marcada escalada en la disputa por ejercer un mayor control sobre lo que durante mucho tiempo se ha considerado como una institución independiente a la política.

En una carta publicada en su plataforma Truth Social, Trump informó que despedía a Cook debido a las acusaciones de que cometió fraude hipotecario. Bill Pulte, quien fue designado por Trump al frente de la agencia que regula a los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac, lanzó los señalamientos la semana pasada.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.