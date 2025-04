Trump despide al esposo de Kamala Harris del consejo del museo del Holocausto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió a Doug Emhoff, esposo de su antigua rival Kamala Harris, del consejo de administración del Museo Conmemorativo del Holocausto en Washington.

Emhoff hizo campaña contra el antisemitismo durante la administración del presidente demócrata Joe Biden (2021-2025), quien lo nombró en el consejo.

"Permítanme ser claro: el recuerdo y la educación sobre el Holocausto nunca deben politizarse", escribió el martes Emhoff, quien es judío, en Instagram, confirmando su despido.

"Convertir una de las peores atrocidades de la historia en un tema divisivo es peligroso, y deshonra la memoria de los seis millones de judíos asesinados por los nazis que este museo fue creado para preservar", agregó.

Emhoff está casado desde 2014 con Harris, quien perdió las elecciones de 2024 frente a Trump y fue vicepresidenta con Biden.

El consejo que supervisa el museo del Holocausto en la capital estadounidense está compuesto por 63 miembros, de los cuales 55 son nombrados por el presidente estadounidense.

Desde que asumió el cargo en enero, Trump ha intentando dejar su marca en instituciones culturales y educativas, como el prestigioso Centro Kennedy de Washington y la Universidad de Harvard.

También ha buscado ajustar cuentas con quienes considera adversarios, apuntando a bufetes de abogados asociados con sus enemigos políticos, como el empleador de Emhoff, Willkie Farr & Gallagher.

Entre los exfuncionarios despedidos del consejo del museo del Holocausto están el jefe de personal de la Casa Blanca de Biden, Ron Klain; la asesora de política nacional, Susan Rice, y un asistente de la ex primera dama Jill Biden, informó el diario The New York Times.

La oficina de personal de la Casa Blanca envió un correo electrónico a los miembros del consejo el martes, según el Times, que decía: "En nombre del presidente Donald J. Trump, le escribo para informarle que su posición como miembro del Consejo del Memorial del Holocausto de Estados Unidos ha terminado, con efecto inmediato".

El consejo fue establecido por el Congreso en 1980 y en 1993 se inauguró el museo del Holocausto en Washington.

Emhoff aseguró que su compromiso con la conmemoración del Holocausto y contra el antisemitismo permanecía intacto.

"Continuaré expresándome, educando y luchando contra el odio en todas sus formas porque el silencio nunca es una opción", enfatizó.

