Trump dice que anunciará el viernes a su elegido para dirigir la Fed

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que anunciará el viernes por la mañana el nombre de su candidato para dirigir la Reserva Federal (Fed, banco central), una decisión muy esperada en los mercados

El líder estadounidense indicó el jueves que comunicaría su decisión "mañana por la mañana", a su llegada al preestreno de un documental dedicado a su esposa, Melania Trump, en Washington

Trump se limitó a decir que había elegido "a alguien muy bueno"

El presidente ha afirmado con frecuencia en las últimas semanas que su decisión ya está tomada y a punto de revelarse

Horas antes, en una reunión de gabinete, el mandatario había afirmado que revelaría su decisión la próxima semana

"Será una persona que, creo, hará un buen trabajo", dijo en esa reunión, donde repitió que a su juicio las tasas de interés están "demasiado altas, intolerablemente altas"

El mandato del actual presidente de la Fed, Jerome Powell, termina en mayo

El mes pasado, Donald Trump insinuó que estaba considerando nombrar a su asesor económico Kevin Hassett, pero luego pareció dar marcha atrás, afirmando que necesitaba su talento para defender sus políticas en televisión

Otros candidatos en liza son, según el Ejecutivo, un ex y un actual gobernador de la Fed (Kevin Warsh y Christopher Waller, respectivamente), así como Rick Rieder, director de inversiones en BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo

El miércoles, la Fed votó 10-2 a favor de mantener sin cambios la tasa de referencia de préstamos, lo que llevó a Trump renovar su arremetida contra Powell

"Jerome 'Demasiado Tarde' Powell volvió a negarse a recortar las tasas de interés, a pesar de que no tiene absolutamente ninguna razón para mantenerlas tan altas", escribió Trump en su plataforma Truth Social

Calificó a Powell de "idiota" y añadió: "¡La Reserva Federal debería bajar sustancialmente las tasas de interés, AHORA!"

El presidente intentó destituir a una gobernadora de la Fed, Lisa Cook, por acusaciones de fraude hipotecario, al tiempo que el Departamento de Justicia inició una investigación sobre Powell por las reformas en la sede del banco, lo que provocó una inusual reprimenda del propio Powell

Powell dijo el miércoles que no cree que el banco central estadounidense pierda su independencia. "Espero sinceramente que eso no ocurra", añadió