Trump dice que aumentará la presión para poner fin a la guerra en Ucrania

Trump dice que aumentará la presión para poner fin a la guerra en Ucrania

El presidente Donald Trump declaró este jueves que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están "intensificando la presión" para poner fin a la guerra en Ucrania, después de que sus intentos de acercamiento al presidente ruso Vladimir Putin no lograran un alto el fuego.

"Sí, estamos intensificando la presión", declaró el gobernante a la prensa en el Despacho Oval durante una reunión con su par finlandés Alexander Stubb.

"Estamos intensificando la presión juntos. Todos estamos intensificando la presión. La OTAN ha sido excelente", añadió.

Esta semana Trump anunció un acuerdo de paz entre Israel y Hamás en Gaza, pero ha dicho que la guerra provocada por la invasión de Rusia en Ucrania ha sido mucho más difícil de resolver.

En agosto Trump y Putin se reunieron en Alaska pero no alcanzaron un acuerdo. Desde entonces los ataques de Rusia en Ucrania han escalado.

Rusia dijo el miércoles que el impulso para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania se ha desvanecido después de la reunión con Trump.

El presidente de Finlandia dijo que confía en que Trump logrará un acuerdo en Ucrania después del de Gaza.

"Creo que este será el próximo gran" acuerdo, dijo Stubb a los reporteros.

