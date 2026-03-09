Trump dice que Australia otorgará asilo a algunas jugadoras de la selección de fútbol iraní

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que Australia aceptó conceder asilo a algunas integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán que se negaron a cantar el himno nacional mientras jugaban allí durante la guerra en Oriente Medio.

"Acabo de hablar con el primer ministro australiano Anthony Albanese sobre la selección nacional femenina de fútbol de Irán. ¡Él se está ocupando! De cinco ya se ha ocupado", afirmó Trump en su red Truth Social, menos de dos horas después de una primera publicación en la que instaba a Australia a acogerlas.

Trump añadió que "Algunas, sin embargo, sienten que deben regresar (a Irán) porque están preocupadas por la seguridad de sus familias, incluidos los posibles ataques contra esos familiares si ellas no vuelven".