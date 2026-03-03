Trump dice que EE. UU. escoltará petroleros en el estrecho de Ormuz "si es necesario"

Donald Trump dijo el martes que, de ser necesario, la Marina de Estados Unidos escoltará a los petroleros a través del estrecho de Ormuz, tras las advertencias de los Guardianes de la Revolución iraní de que el paso no es seguro.

Los ataques de Estados Unidos e Israel a Teherán y la respuesta de Irán han sacudido a Oriente Medio y causado turbulencias en la economía global, con los barcos evitando el estrecho de Ormuz, una ruta marítima vital para el comercio y por donde pasa cerca del 20% de la producción de crudo global.

Ante la incertidumbre que ha causado, y sabiendo que su apuesta por reactivar la economía estadounidense está amenazada, Trump dijo que los buques de guerra de Estados Unidos pueden ayudar.

"Si es necesario, la Marina de Estados Unidos comenzará a escoltar a los petroleros a través del estrecho de Ormuz lo antes posible. Pase lo que pase, Estados Unidos garantizará el LIBRE FLUJO DE ENERGÍA al MUNDO", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El presidente también ordenó a Washington proporcionar seguros para el transporte marítimo comercial.

Desde el inicio de la guerra el sábado, los precios del petróleo se han disparado.

El barril de crudo Brent terminó la sesión del martes con un incremento del 4,71% hasta los 81,40 dólares. Durante la jornada superó la barrera de los 85 dólares por primera vez desde julio de 2024.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, cerró a 74,56 dólares (+4,67%).