Trump dice que EE. UU. lanzó "numerosos" ataques contra el EI en Nigeria

El presidente Donald Trump dijo el jueves que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo "numerosos" ataques mortales contra el Estado Islámico (EI) en el noroeste de Nigeria, y prometió que habrá más si esa organización continúa matando cristianos en ese país.

"Ya había advertido previamente a estos terroristas que, si no detenían la matanza de cristianos, lo pagarían caro, y así fue esta noche", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El republicano añadió que el "Departamento de Guerra realizó numerosos ataques perfectos" el día de Navidad, contra objetivos del Estado Islámico.

El Comando militar estadounidense en África dijo en una publicación en X que llevó a cabo un ataque "a petición de las autoridades nigerianas... que mató a múltiples terroristas de ISIS", al usar el acrónimo de ese grupo armado.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, elogió en X la disposición de su departamento a actuar en Nigeria y dijo que estaba "agradecido por el apoyo y la cooperación del gobierno nigeriano".

Los ataques son los primeros de fuerzas estadounidenses en Nigeria bajo el gobierno de Trump, que inesperadamente criticó a la nación africana en octubre y noviembre al afirmar que los cristianos allí enfrentaban una "amenaza existencial" equivalente a un "genocidio".