Trump dice que EEUU "golpeará muy duro" a Irán si "empieza a matar manifestantes"

El presidente Donald Trump amenazó el jueves con "golpear muy duro" a Irán si las autoridades "empezaban a matar" a manifestantes.

"Les hice saber que, si empezaban a matar gente, lo cual tienden a hacer durante sus disturbios —tienen muchos disturbios—, si lo hacen, los golpearemos muy duro", dijo el presidente estadounidense durante una entrevista con el presentador de radio conservador Hugh Hewitt.

Medios locales y los comunicados oficiales iraníes han informado que al menos 21 personas, entre ellas miembros de las fuerzas de seguridad, han muerto desde que estallaron los disturbios el 28 de diciembre.

Las manifestaciones empezaron cuando comerciantes de Teherán organizaron una protesta contra el aumento de los precios y el colapso del rial, lo que desencadenó una ola de acciones similares en otras ciudades.

Desde entonces, se han extendido a 25 de las 31 provincias del país, según un recuento de la AFP basado en declaraciones oficiales y medios locales.