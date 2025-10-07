Trump dice que EE.UU. tiene "conflicto" pero también "amor" con Canadá

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump afirmó que hay "amor mutuo" pero "conflicto natural" entre Estados Unidos y Canadá mientras se reunía con el primer ministro Mark Carney el martes en la Oficina Oval.

La segunda visita de Carney a Estados Unidos se produce en un momento en que una de las alianzas más duraderas y amistosas del mundo se ha visto fracturada por la guerra comercial de Trump y las amenazas de anexión. Entre los temas a discutir están el comercio y el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, que es crucial para la economía de Canadá y está programado para una revisión el próximo año.

Trump declaró que estaba dispuesto a revisar el acuerdo de libre comercio, que se promulgó durante su primer mandato, o buscar "acuerdos diferentes".

"Podríamos renegociarlo, y eso sería bueno, o simplemente podemos hacer acuerdos diferentes", expresó. "Se nos permite hacer acuerdos diferentes".

Trump mostró aprecio por Carney, algo que no mostró hacia el predecesor de Carney, Justin Trudeau. Describió a Carney como un "líder de clase mundial" y un negociador duro.

"Queremos que a Canadá le vaya genial", manifestó Trump. "Pero, sabes, hay un punto en el que también queremos el mismo negocio".

Al ser preguntado por qué Estados Unidos y Canadá no han logrado un acuerdo sobre comercio, Trump respondió que es una situación complicada.

"Tenemos conflicto natural", comentó. "También tenemos amor mutuo".

Carney se mostró en desacuerdo con la palabra "conflicto".

"Hay áreas donde competimos, y es en esas áreas donde tenemos que llegar a un acuerdo que funcione. Pero hay más áreas donde somos más fuertes juntos, y en eso nos estamos enfocando".

Las conversaciones de Trump sobre convertir a Canadá en el estado 51 y sus aranceles han hecho que los canadienses sientan una innegable sensación de traición, una idea que no enfatizó excepto por una referencia en broma a una "fusión" entre los dos países.

Las relaciones entre los dos países nunca han estado peor.

"Hemos tenido altibajos, pero este es el punto más bajo en las relaciones que puedo recordar", comentó Frank McKenna, exembajador canadiense en Estados Unidos y actual vicepresidente de TD Bank.

"Los canadienses no reciben órdenes. Simplemente están votando con sus pies", señaló. "Hablo todos los días con ciudadanos comunes que están cambiando sus planes de vacaciones, y hablo con grandes empresarios que están cambiando sus viajes de negocios. Hay una rebelión abierta".

Hay temor en Canadá sobre lo que sucederá con el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá.

Carney busca obtener algún alivio en algunos aranceles específicos por sector, pero las expectativas son bajas.

“Mejorar las relaciones con la Casa Blanca antes de la revisión del acuerdo es ciertamente un objetivo del viaje, pero los partidos de oposición y parte del público canadiense criticarán al primer ministro Carney si no logra algún progreso en el frente de los aranceles en esta etapa”, indicó Daniel Béland, profesor de ciencias políticas en la Universidad McGill en Montreal.

Carney ha dicho que el acuerdo, que está programado para revisión en 2026, es una ventaja para Canadá en un momento en que está claro que Estados Unidos está cobrando por el acceso a su mercado. Carney ha afirmado que el compromiso de Estados Unidos con el núcleo del acuerdo significa que más del 85% del comercio entre Canadá y Estados Unidos sigue libre de aranceles. Dijo que la tasa promedio de aranceles de Estados Unidos sobre los productos canadienses es del 5,6% y sigue siendo la más baja entre todos sus socios comerciales.

Pero Trump ha aplicado algunos aranceles por sector sobre Canadá, conocidos como aranceles de la Sección 232, que están teniendo un impacto. Hay aranceles del 50% sobre las importaciones de acero y aluminio, por ejemplo.

McKenna sostuvo que está escuchando que Canadá podría obtener algún alivio en acero y aluminio. “Podría ser del 50% al 25% o acordar cuotas libres de aranceles para permitir que el acero y el aluminio pasen a los niveles del año pasado”, comentó.

Los lazos entre los dos países no tienen igual. Aproximadamente US$2500 millones (casi US$3600 millones canadienses) en bienes y servicios cruzan la frontera cada día. Canadá es el principal destino de exportación para 36 estados de Estados Unidos. Hay una estrecha cooperación en defensa, seguridad fronteriza y aplicación de la ley, y una vasta superposición en cultura, tradiciones y pasatiempos.

Aproximadamente el 60% de las importaciones de petróleo crudo de Estados Unidos provienen de Canadá, y el 85% de las importaciones de electricidad de Estados Unidos son de Canadá.

Canadá también es el mayor proveedor extranjero de acero, aluminio y uranio para Estados Unidos y cuenta con 34 minerales y metales críticos que el Pentágono está ansioso por obtener e invertir en ellos por razones de seguridad nacional.

“El premio mayor sería obtener un acuerdo mutuo para negociar lo más rápido posible la relación de libre comercio”, dijo McKenna. “Si Estados Unidos nos amenazara con el aviso de seis meses de terminación, creo que representaría un profundo enfriamiento en toda América del Norte”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.